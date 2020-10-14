Sinemaya 14.2 milyon TL'lik destek - Son Dakika

Sinemaya 14.2 milyon TL'lik destek

14.10.2020 11:55
Sinemaya 14.2 milyon TL'lik destek, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 17 sinema projesi için 14 milyon 250 bin liralık destek sağladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 17 sinema projesi için 14 milyon 250 bin liralık destek sağladı. Yeni sinema kanununun ardından destek miktarını arttırmayı sürdüren Bakanlık, 2020 yılında toplam 47 uzun metrajlı sinema filmi projesine 37 milyon 425 bin lira aktardı. Sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik Değerlendirme Kurulu, "ilk uzun metrajlı kurgu film yapım", "uzun metrajlı sinema film yapım" ve "ortak yapım" türündeki 150 projeyi inceledi. Kurul, 8 ilk uzun metrajlı kurgu filme 5 milyon 700 bin lira, 7 uzun metrajlı projeye 7 milyon 450 bin lira, 2 ortak yapım sinema filmine de 1 milyon 100 bin lira destek verdi. Uluslararası yapımlar var

Ortak yapım desteği türünde Türkiye, Fransa, Romanya yapımı "Körgörü/Blindsight" ve Türkiye, Hollanda, Almanya ortak yapımı "Şahmerdan-MNK" projeleri destek almaya hak kazandı. Uluslararası ortak yapım projeleri, farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, potansiyel pazarlar oluşturulması gibi sebeplerle sinema sektörü açısından oldukça önemli olarak gösteriliyor.

Sinemaya 14.2 milyon TL'lik destek
Sinemaya 14.2 milyon TL'lik destek

Yönetmen, Turizm, Sinema, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sinemaya 14.2 milyon TL'lik destek - Son Dakika Magazin

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