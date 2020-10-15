Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinemaya 14 milyon 250 bin liralık yeni destek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinemaya 14 milyon 250 bin liralık yeni destek

15.10.2020 00:20
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinemaya 14 milyon 250 bin liralık yeni destek, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sinema kanununun ardından destek miktarı artırılarak, 2020'de toplam 47 uzun metrajlı sinema filmi projesine 37 milyon 425 bin lira aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sinema kanununun ardından destek miktarı artırılarak, 2020'de toplam 47 uzun metrajlı sinema filmi projesine 37 milyon 425 bin lira aktarıldı.

Bakanlığın yıl içerisinde sektöre verdiği destek miktarı yeni bir rekor oldu. Sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik değerlendirme kurulu son toplantısında "ilk uzun metrajlı kurgu film yapım" ile "uzun metrajlı sinema film yapım" ve "ortak yapım" türünde 150 projeyi değerlendirdi.

Kurulun yeni kararıyla 8 "ilk uzun metrajlı kurgu film yapım" projesi 5 milyon 700 bin lira, 7 "uzun metrajlı sinema film yapım" projesi 7 milyon 450 bin lira, 2 "ortak yapım" projesi de 1 milyon 100 bin lira destek aldı. Kararla, 17 proje için toplam 14 milyon 250 bin liralık destek sağlanacak.

Bakanlık ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine genç ve umut vadeden yönetmenlere olanak verecek.

Usta yönetmenlere destek

Bakanlığın desteklediği yeni filmler arasında Türk sinemasını başarıyla temsil eden yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun "Artakalan", Mehmet Eryılmaz'ın "Zeynep ve Musa", Faruk Hacıhafızoğlu'nun "Kirpinin Boya Kalemleri" ile Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil" eserleri bulunuyor.

Son yıllarda uzun metrajlı animasyon film desteklemesi de vizyona giren yerli animasyon sinema filmi sayısında belirgin bir artış sağladı.

Yerli animasyon filmler özellikle geçen yıl büyük başarılara imza atarken, çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen "Akıllı Tavşan Momo Büyük Takip" yılın son toplantısında desteklenen animasyon projesi oldu.

Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı ile potansiyel pazarlar oluşturulması gibi sebeplerle sinema sektörü açısından önemli hale gelen ortak yapım desteği türünde de Türkiye-Fransa- Romanya ortak yapımı "Körgörü/Blindsight" ve Türkiye-Hollanda- Almanya ortak yapımı "Şahmerdan-MNK" projeleri destek almaya hak kazandı.

Bakanlık destekli filmler dünyayı dolaşıyor

Son dönemde ürettiği başarılı yapımlarla tüm dünyada adından söz ettiren ve birçok önemli festivalden ödüllerle dönen Türk sineması 2020'de de önemli film festivallerinde yerini aldı.

Yönetmen Erdem Tepegöz'ün "Gölgeler İçinde" filmi 41'inci Moskova Uluslararası Film Yarışması'nda "Ana Yarışma" bölümüne seçilerek "Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu. Yönetmen Ercan Kesal'ın "ilk uzun metrajlı kurgu film desteği" ile hayata geçirdiği filmi "Nasipse Adayız" 49'uncu Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nde, Cihan Sağlam'ın yönettiği "Uzun Zaman Önce" filmi Silk Road Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Ünlü yönetmen Derviş Zaim'in "Flaşbellek" filmi 42'nci CINEMED Montpellier Akdeniz Filmleri Festivali'nde, yönetmen Cem Özay'ın "AF" filmi de 33'üncü Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerlerini gerçekleştirecek. Eylem Kaftan'ın yönettiği "Kovan" filmi ise 16. Zürih Film Festivali'nde ödül için yarıştı.

Bakanlığın 2021 yılı destekleme başvuru ve değerlendirme kurulunun toplantı tarihleri Sinema Genel Müdürlüğünün "www.sinema.ktb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinemaya 14 milyon 250 bin liralık yeni destek

Yönetmen, Turizm, Sinema, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinemaya 14 milyon 250 bin liralık yeni destek - Son Dakika Magazin

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