Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze kart paylaşımında kullandığı stok fotoğraf tartışmaya neden oldu - Son Dakika

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4 Temmuz Pazar günü Twitter'dan Müzekart için müjdeli bir haber paylaştı. Gönderide öğrenci ve öğretmenler için önemli bir fırsat yaratıldığı paylaşılırken; aynı zamanda 65 yaş üstü vatandaşları da sevindirecek bir haber verildi.

PAYLAŞIMDAN ÇOK ÜZERİNDEKİ GÖRSEL SES GETİRDİ

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Tüm müzelerimiz; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60₺'dir" ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşımın sosyal medyada büyük ses getirmesine neden olan asıl olay ise tweet'te yer alan fotoğraftaki ilginç hatadan kaynaklanıyordu. Kartın üzerinde yer alan Galata Kulesi fotoğrafı internetten ücretsiz olarak indirilmiş ve üzerinde görselin kaynağını barındıran bir filigran taşıyordu.

İNTERNET KULLANICILARININ DİKKATİNDEN KAÇMADI

Fotoğrafı yakından inceleyen internet kullanıcıları görselin üzerinde tersten yazılmış "nexus 7" ve "stock" sözcüklerini gördü. Müze kart üzerinde yer alan görsel için herhangi bir telif ücreti ödenmediği anlaşılırken, mevzubahis kart görselinin fiziksel halinde de böyle bir hata olup olmadığı merak konusu oldu.