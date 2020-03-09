Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki... - Son Dakika Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 10,6 artışla 9,68 milyon oldu" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
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