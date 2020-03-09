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Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki...
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 10,6 artışla 9,68 milyon oldu" açıklamasında bulundu. - ANKARA
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