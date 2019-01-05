Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne "Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti" ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi" layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne "Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti" ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi" layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:20 

Üsküdar, Ekonomi
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