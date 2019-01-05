Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne "Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti" ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi" layık görüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne "Emin Ongan Üsküdar
Musiki Cemiyeti" ile "Ara Güler
Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi" layık görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:20
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