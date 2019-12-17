Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri açıklandı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin bu yılki kazananları 'Antakya Medeniyetler Korosu Derneği' ile 'Odunpazarı Modern Müze' oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak, 1979 yılından itibaren her yıl verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Bakanlığın en prestijli ve en yüksek değere sahip ödülü olarak Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatları, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatları, halk bilim, tiyatro, opera ve bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema, kütüphanecilik ve müzecilik sahalarında takdim edilen ödüllere 2019 yılında 'Antakya Medeniyetler Korosu Derneği' ile 'Odunpazarı Modern Müze' layık görüldü. Seçici kurulun ulusal ve uluslararası düzeydeki başarıları, eğitsel çalışmaları ile üretimleri değerlendirerek belirlediği ödüllerle Türkiye'nin kültür ve sanatına gönül birliği içinde hizmet eden topluluk veya kuruluşlarırn takdir ve teşvik edildiği bildirildi.

SEÇİCİ KURUL