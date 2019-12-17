Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - Son Dakika Magazin

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

6 saat önce

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ödüller Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak 1979'dan beri veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu, System.String[]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ödüller Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak 1979'dan beri veriliyor.


Bakanlığın en prestijli ve en yüksek değere sahip ödülü olarak Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatları, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatları, halk bilim, tiyatro, opera ve bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema, kütüphanecilik ve müzecilik sahalarında takdim edilen ödüllere bu yıl "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" ile "Odunpazarı Modern Müze-OMM" layık görüldü.


Seçici kurulun ulusal ve uluslararası düzeydeki başarıları, eğitsel çalışmaları ile üretimleri değerlendirerek belirlediği ödüllerle, Türkiye'nin kültür ve sanatına gönül birliği içinde hizmet eden topluluk veya kuruluşlar takdir ve teşvik ediliyor.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz başkanlığındaki seçici kurulda, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İskender Pala ile Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer yer aldı.

Odunpazarı, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:20 
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