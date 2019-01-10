Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenle verildi
42 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti" adına bestekar ve Cemiyet Başkanı Amir Ateş ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi" adına Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti" adına bestekar ve Cemiyet Başkanı Amir Ateş ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi" adına Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e ödüllerini verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:20
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