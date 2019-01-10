Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenle verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenle verildi

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti" adına bestekar ve Cemiyet Başkanı Amir Ateş ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi" adına Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e ödüllerini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenle verildi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti" adına bestekar ve Cemiyet Başkanı Amir Ateş ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi" adına Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e ödüllerini verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:20 

Üsküdar, Recep Tayyip Erdoğan, Ferit Şahenk, Ekonomi
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