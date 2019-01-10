Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla kültürel mirasa ve sanat dünyasına katkıda bulunanlara verilen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" sahiplerini buldu. Doğuş Grubu'nun kültür sanat alanındaki önemli sosyal sorumluluk projelerinin başında gelen Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi, 1979 yılından beri verilen en prestijli ve değeri en yüksek ödül olan "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

2016 yılında Ara Güler ve Doğuş Grubu arasında gerçekleşen anlaşma ile hayata geçen Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. çatısı altında yer alan AGAVAM, Türkiye'nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Ara Güler'in 90'ıncı doğum gününde İstanbul bomontiada'da açılan Ara Güler Müzesi ise, duayen fotoğraf sanatçısının eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Profesyonel düzeyde yönetilen ve kar amacı gütmeyen iki sanat kurumu, birbirini operasyonel ve içerik anlamında da besleyecek şekilde faaliyet gösteriyor.

DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN BİR İŞBİRLİĞİNİ ARA GÜLER İLE GERÇEKLEŞTİRDİK

Fotoğrafçılığın çok ötesinde bir sanatçı olan Ara Güler'le dünyada benzeri olmayan bir işbirliğini hayata geçirmiş olmaktan ve bu sebeple de bu ödüle layık görülmekten onur duyduklarını belirten Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk konuyla ilgili şunları söyledi: "Doğuş'tan iyi bir gelecek" çatısı altında topladığımız kültür-sanat faaliyetlerimizi çok önemsiyoruz. Son 10 yılda bu alanlara 400 milyon dolara yakın yatırım yaptık. Destek verdiğimiz alanlarda uzun süreli var olmaya çalışıyoruz. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi de hem memleketimiz için taşıdığı anlam, hem kültürel ağırlığı, hem de gençlere ilham vermesi açısından bizim en değer verdiğimiz projelerin başında geliyor".

Bir sanatçıya doğru zamanda hak ettiği değeri vermenin paha biçilemez olduğunu ifade eden Şahenk, şöyle devam etti: "Merhum Ara Güler'le dünyada çok da benzeri olmayan bir işbirliğine imza attık. Türkiye'de uluslararası niteliğe sahip ilk fotoğraf müzesi olma özelliğini de taşıyan bu iki önemli merkezi, geçtiğimiz yıl Ara Güler'in doğum günü de olan 16 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşturduk. Bu zengin arşivi Sayın Ara Güler vefat etmeden kendisinin desteği ile hayata geçirmiş olmak da bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Keşke bu ödülü de onunla beraber alma şansımız olsaydı. Şimdi bu arşivi en sağlıklı şartlarda korumaya, en doğru yöntemlerle paylaşmaya ve topluma en faydalı şekilde kullanıma açmaya odaklanacağız."