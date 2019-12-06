Son Dakika › Güncel › Kültür ve Turizm Bakanlığı: 'Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır' - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır"
7 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:50 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını bildirdi.
Bakanlıktan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması