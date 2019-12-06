Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır"
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı: 'Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır' - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır"

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Real Madrid, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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