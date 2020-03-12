Kültür ve Turizm Bakanlığı: Sanatsal etkinlikler nisan sonuna ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı: Sanatsal etkinlikler nisan sonuna ertelendi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Sanatsal etkinlikler nisan sonuna ertelendi

6 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bakanlığa bağlı gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerin, 14 Mart'tan itibaren nisan ayı sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Sanatsal etkinlikler nisan sonuna ertelendi, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bakanlığa bağlı gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerin, 14 Mart'tan itibaren nisan ayı sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Delet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir. Sağlıklı ve sanat dolu günlerde milletimizin hizmetinde olma dileğiyle" ifadeleri kullanıldı.Haber:  ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:35 Kaynak: DHA
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