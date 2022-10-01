"5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" yarışma başvuruları başladı - Son Dakika
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"5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" yarışma başvuruları başladı

01.10.2022 12:00
"5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" yarışma başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Balkon Film tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" başvuruları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Balkon Film tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" başvuruları başladı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 22-25 Aralık'ta takipçileriyle buluşmaya hazırlanan festival kapsamındaki yarışmalara sinemacılar 10 Ekim'e kadar "dostlukfilmfestivali.com" adresinden başvurabilecek.

Kısa film ve belgesel yapımları "Ana Yarışma", "Kırk Yıllık Hatır", "İnsani Bakış" kategorilerinde gönderebilecek.

Daha önce festivale gönderilen filmler için tekrar başvuruda bulunulamayacak. Festivaldeki yarışmalara Türk filmleri ücretsiz başvurabilecek.

Yarışma kategorileri

Festivalin Ana Yarışma bölümüne, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde dostluk temasını işleyen, 1 Ocak 2020 sonrasında yapılmış kurmaca, animasyon ve deneysel filmler katılabilecek ve bu yapımlar İngilizce alt yazılı olarak, jenerik süresi dahil 20 dakikayı aşmayacak. Bu kategorideki değerlendirme sonucunda "En İyi Film Ödülü", "Jüri Özel Ödülü" ve mansiyon verilecek.

Yapım yılı sınırı olmaksızın süresi 30 dakikayı geçmeyen ve yarışma şartlarına uymayan kısa film, belgesel, animasyon, deneysel ve video-art gibi farklı formattaki yapımlar ise yarışma dışı gösterim kategorisine başvuru yapabilecek. Bu kategoriler, "Dostluk Ödülü" verilecek Kırk Yıllık Hatır bölümü ile Panaroma'dan oluşacak.

İlk kez "İnsani Bakış" kategorisinde ödül verilecek

Festivalde, bu yıl "İnsani Bakış" kategorisinde yarışan bir belgesele "Kızılay İnsani Yardım" ödülü verilecek. Bu kapsamda, yeryüzünde savaş, doğal afet ve salgın gibi tehlikelerin insanoğluna verdiği zarar ile bunları dindirmek için gösterilen insani tepkiyi, yardımı konu edinen filmler değerlendirmeye alınacak.

Festival jürisi ve Kızılay tarafından değerlendirilecek bu kategoriye 1 Ocak 2018 sonrasında çekilmiş, jenerik dahil 30 dakikanın altındaki İngilizce alt yazılı belgesel filmler başvurabilecek.

Festivale geçen yıl 50 ülkeden 448 film başvurmuştu.

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Kaynak: AA

Film Festivali, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali' yarışma başvuruları başladı - Son Dakika

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