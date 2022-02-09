Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela'daki müziğe danslarla eşlik edildiği için soruşturma başlattı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Çalışmaların sürdüğü manastıra, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren proje sahibi organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple tanıtım klibi çekti.

DANSLAR TEPKİ ÇEKTİ

Manastır alanına ses ve müzik sistemleri kurulup kameraların yerleştirildiği çekimlerde çalınan elektronik müziğe ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait ortaya çıkan görüntüler ise tepki aldı. Görüntülerde müziğe eşlik eden ekibin manastırın farklı noktalarında dans ederek eğlendikleri yer alıyor.

"DİSKOVARİ EĞLENCENİN NEYE FAYDASI VAR"

Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, Sümela'daki görüntülere tepkisini dile getirdi. 'Beynimizin yandığı, aklımızın tutulduğu bir an' başlığıyla paylaşım yapan Çavga, 'Sorumluları bu iznin neden ve niçinini açıklamadığı sürece kamu vicdanı rahatlamaz. Devletimizin yılda 1 gün ibadete izin verdiği bir yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacaktır" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamuoyunda tepkilere yol açan görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık izni olmadan gerçekleştirildiği öğrenilen tanıtım filmi çekimine izin veren Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı, müfettişlerin yarın kente geleceği öğrenildi.