Troya Kültür Yolu Festivali Yarın Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Troya Kültür Yolu Festivali Yarın Başlıyor

15.09.2022 17:47
Troya Kültür Yolu Festivali Yarın Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16-25 Eylül arasından Çanakkale’de düzenlenecek Troya Kültür Yolu Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında birçok oyun tiyatroseverler için perde açacak, çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16-25 Eylül arasından Çanakkale'de düzenlenecek Troya Kültür Yolu Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında birçok oyun tiyatroseverler için perde açacak, çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çanakkale'de düzenlediği Troya Kültür Yolu Festivali, 16-25 Eylül arasında sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında, Devlet Tiyatroları (DT), İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı İlyada Destanı ile başlayacak olan gösterisini üç gün boyunca Troya Müzesinde sergileyecek. DT, Sihirli Şapkalar atölye çalışmasını da Anadolu Hamidiye Tabyası Bonet 8'de gerçekleştirecek.

ANKARA DEVLET TİYATROSU 'BİZİM YUNUS'U GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE TİYATROSEVERLERLE BULUŞTURACAK

Festival boyunca, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Bizim Yunus'u Gelibolu Mevlevihanesi'nde, 'Eyvah Nadir'i Ezine ve Biga Atatürk Kültür Merkezi Sahneleri'nde, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 'Keşanlı Ali Destanı'nı Kilitbahir Kalesi Açık Hava Sahnesi'nde, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 'Medea'yı ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun 'Sersemler Evi' oyunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Bursa Devlet Tiyatrosu oyunu 'Küçük Prenses' Anadolu Hamidiye Tabyası, Ezine ve Tevfikiye'de, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu 'Suşa ile Kiki' Bayramiç, Biga ve Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'nün ortak gösterimi Flash MOB ise Aynalı Çarşı'da sahnelenecek.

Festival kapsamında atölye çalışmaları da yer alıyor. Yapılacak atölye çalışmaları şunlar:

Aygül Özgen "Sihirli Şapkalar", Başak Ova "Çocuklar İçin Tiyatro-Drama-Pandomim", Duygu Gökalp "Resim Boya Realizasyon Teknikleri", İlhan Ateş "Mask Yapımı", Evrim Ölçer "Evvel Zaman Masalları" ve Niyazi Tanışık Kundura Yapımı "Neşeli Pabuçlar"ı Anadolu Hamidiye Tabyası Bonet 8'de gerçekleştirecek.

YORUMLAR
500
Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi Merzifon'da Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi Merzifon'da BAKAN YARDIMCISI YAVUZ ÇANAKKALE'Yİ ULUSLARARASI TURİZM DESTİNASYONU HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ BAKAN YARDIMCISI YAVUZ ÇANAKKALE'Yİ ULUSLARARASI TURİZM DESTİNASYONU HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ
Kaynak: ANKA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Troya Kültür Yolu Festivali Yarın Başlıyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:53 Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 17:57:59. #1.13#
SON DAKİKA: Troya Kültür Yolu Festivali Yarın Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement