Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16-25 Eylül arasından Çanakkale'de düzenlenecek Troya Kültür Yolu Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında birçok oyun tiyatroseverler için perde açacak, çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çanakkale'de düzenlediği Troya Kültür Yolu Festivali, 16-25 Eylül arasında sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında, Devlet Tiyatroları (DT), İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı İlyada Destanı ile başlayacak olan gösterisini üç gün boyunca Troya Müzesinde sergileyecek. DT, Sihirli Şapkalar atölye çalışmasını da Anadolu Hamidiye Tabyası Bonet 8'de gerçekleştirecek.

ANKARA DEVLET TİYATROSU 'BİZİM YUNUS'U GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE TİYATROSEVERLERLE BULUŞTURACAK

Festival boyunca, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Bizim Yunus'u Gelibolu Mevlevihanesi'nde, 'Eyvah Nadir'i Ezine ve Biga Atatürk Kültür Merkezi Sahneleri'nde, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 'Keşanlı Ali Destanı'nı Kilitbahir Kalesi Açık Hava Sahnesi'nde, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 'Medea'yı ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun 'Sersemler Evi' oyunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Bursa Devlet Tiyatrosu oyunu 'Küçük Prenses' Anadolu Hamidiye Tabyası, Ezine ve Tevfikiye'de, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu 'Suşa ile Kiki' Bayramiç, Biga ve Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'nün ortak gösterimi Flash MOB ise Aynalı Çarşı'da sahnelenecek.

Festival kapsamında atölye çalışmaları da yer alıyor. Yapılacak atölye çalışmaları şunlar:

Aygül Özgen "Sihirli Şapkalar", Başak Ova "Çocuklar İçin Tiyatro-Drama-Pandomim", Duygu Gökalp "Resim Boya Realizasyon Teknikleri", İlhan Ateş "Mask Yapımı", Evrim Ölçer "Evvel Zaman Masalları" ve Niyazi Tanışık Kundura Yapımı "Neşeli Pabuçlar"ı Anadolu Hamidiye Tabyası Bonet 8'de gerçekleştirecek.