Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ada binasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili ışıklı görseller ve videolar yansıtıldı.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da CSO binasına 30 Ağustos görselleri yansıtıldı - Son Dakika

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