Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restoranlar denetleniyor - Son Dakika

Yeni normalleşme sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı başlatıldı. Program kasamında otel, yeme-içme ve tur araçlarında denetimler yapılıyor. Denetimleri gerçekleştiren RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, "Sertifikayı gören müşteriler restoranın denetlendiğinden emin olacak" dedi.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede çalışmaların sonuç vermesi ve vaka sayılarının azalmasıyla normalleşme sürecine geçilirken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı başlatıldı. Bakanlık tarafından "Güvenli Turizm Belgesi" vermek için yetkilendirdiği RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri de bu kapsamda otel, yeme-içme ve tur araçlarında denetimlere başladı. RoyalCert Türkiye ekipleri bugün Taksim'de bulunan CZN Burak Restoran'da gerçekleştirdikleri denetimin ardından restorana Güvenli Turizm Belgesi verdi.

"Sertifikayı gören müşteriler restoranın denetlendiğinden emin olacak"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, yeme-içme işletmeleri için bakanlığın 12 başlıkta 132 kriter belirlediğini, bu kriterlerin hepsine uyulduğu takdirde Güvenli Turizm Belgesi verildiğini söyleyerek, "Program başlayalı kısa süre olmasına rağmen 350 civarında otelin, 100 civarında restoranın denetimi yapıldı. Sertifikayı ve logoyu gören müşteri pandemi sürecinde restoranın denetlendiğinden, hijyen ve sağlık kurallarına uyulduğundan emin olacak" dedi.

İşletmeler gizli müşterilerle denetlenecek

İşletmelerin her ay denetleneceğini belirten Namlı, "Denetlediğimiz yerlere müşteriler güvenle girebilir. İçiniz rahat olsun. Temizlik ve sağlık temelli bu kriterler gerçekten çok beğeni alıyor. Program, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanıyor. Dünyada ilk olması nedeniyle Türkiye'yi turizm açısından cazibe merkezi haline getirecektir. Program 6 aylık olarak açıklandı ancak devam edecektir. Alınan önlemler sadece Covid-19 için değil insandan insana bulaşan her türlü virüs içindir" şeklinde konuştu.

"3 ay sonra tüm önlemlerimizi alarak restoranımızı açtık"

Güvenli Turizm Belgesi'ni almak için RoyalCert'e başvurduklarını söyleyen CZN Burak Restoran Sahibi Burak Özdemir ise, "Süreci biz de tüm önlemlerimizi alarak yürütüyoruz. 3 ay kapalı kalmanın ardından önlemleri alarak işletmemizi açtık. Güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Girişte tüm müşterilerin ateşini ölçüyoruz. Tek kullanımlık tuz, çatal, bıçak, tabak veriyoruz. Sosyal mesafe kuralına çok dikkat ediyoruz. Müşterilerimizin sağlığı için her yere dezenfektan koyduk" dedi.

(İHA)