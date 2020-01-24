Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBMM'nin 100. yılına özel yarışmalı sergi düzenleyecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBMM'nin 100. yılına özel yarışmalı sergi düzenleyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı çerçevesinde, genç sanatçılar için görsel sanatlar alanında iki yarışmalı sergi düzenleme kararı aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı çerçevesinde, genç sanatçılar için görsel sanatlar alanında iki yarışmalı sergi düzenleme kararı aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM'nin açılışının 100. yılı: Hakimiyet-i Milliye" konulu afiş tasarım ve güncel sanat yarışmaları yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım" ile "Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje" adlı yarışmalı sergilerin, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılına ithaf edileceği ifade edildi. Başvuruların, afiş tasarım yarışması için 3 Şubat-9 Mart, güncel sanat proje yarışması için 5 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde yapılabileceği kaydedildi. Yarışmalara ilişkin şartnamelere 'e-devlet' bağlantılı "https://gorselsanat.ktb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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