Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. 2019 Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi. - ANKARA
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