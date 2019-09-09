Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama...

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama..., System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. 2019 Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
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