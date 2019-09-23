Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek
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Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek

48 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek, System.String[]

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas ettiğini açıklamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu 'deprem'in Türk işletmelerde doğurabileceği zararı engellemek için devreye girdi.


İşletmelerin zararının karşılanabilmesi için bir "Kredi Destek Paketi"nin en kısa sürede hayata geçirileceği bildirildi.

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Thomas Cook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:30 
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