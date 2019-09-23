Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek
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Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek

Thomas Cook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:24 
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