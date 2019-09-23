Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere kredi desteği verilecek
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:24
178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti! Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu İsrailli Arap milletvekillerinden Netanyahu'nun rakibi Gantz'a destek