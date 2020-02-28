Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün ara verdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün ara verdi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısıyla 33 Mehmetçiğin şehit olması sebebiyle tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün ara verdi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısıyla 33 Mehmetçiğin şehit olması sebebiyle tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verdi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:


" Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit olması sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurur, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileriz." - ANKARA

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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