Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini bildirdi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, kayıtların "https://turizmpersoneli.tga.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlandığı kaydedildi.