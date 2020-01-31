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Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019'da toplam...
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçi ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:52 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçi ağırladı."
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