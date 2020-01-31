Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019'da toplam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı: 'Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019'da toplam... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019'da toplam...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçi ağırladı."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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