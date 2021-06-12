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Kültür ve Turizm Bakanlığı Ücretsiz Marmaris İçmeler Halk Plajı Hizmete Açıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ücretsiz Marmaris İçmeler Halk Plajı Hizmete Açıldı

12.06.2021 14:23
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ücretsiz Marmaris İçmeler Halk Plajı Hizmete Açıldı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ücretsiz Marmaris İçmeler Halk Plajı Hizmete AçıldıKültür ve Turizm Bakanlığınca, Marmaris'te kurulan 500 şezlong kapasiteli "Marmaris İçmeler Halk Plajı" hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ücretsiz Marmaris İçmeler Halk Plajı Hizmete AçıldıKültür ve Turizm Bakanlığınca, Marmaris'te kurulan 500 şezlong kapasiteli "Marmaris İçmeler Halk Plajı" hizmete açıldı. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje İnşaat Daire Başkanı Güvenç Görgülü, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Kamu Kurum Kuruluş Daire Müdürleri, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Nurgül Candan, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Ticaret Borsası Meclis Başkanı Uğur Özen, turizmciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan "Turizm demek istihdam, döviz, insanımızın refahı demek. Türkiye'nin her yeri turizm açısından büyük potansiyel arz ediyor. Doğamız olağanüstü güzel. Bu cennet hiçbir yerde yok. Maalesef Koronavirüs salgını turizmimizi etkiledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde bakanlık olarak turizm sektörümüze destek olduk, en an zararla en doğru şekilde geçirmeye çalıştık" dedi. Marmaris'te açılışı yapılan 5 yıldız statüsündeki halk plajında da programın uygulandığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, misafirlerin gönül rahatlığıyla plajı kullanabileceklerini belirtti. Alpaslan, 2019'dan beri halk plajları sayısını artırdıklarını, Bodrum, Manavgat ve Kemer'den sonra Marmaris'e halk plajı kazandırdıklarını söyledi. Vali Orhan Tavlı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılarak yoğun bir talep gören bodrum içmeler halk plajından sonra bugün de uluslararası standartlara sahip ve dünyanın en prestijli turizm ve çevre ödülü alarak mavi bayrak ile taçlandırılan Marmaris İçmeler Halk Plajımızın açılış töreninde hep birlikteyiz. Ege ve Akdeniz'in birleşiminde muazzam bir konuma sahip olan Muğla'mız, 1484 km uzunluğundaki kıyı hattı, el değmemiş koyları, mavi bayraklı plajları, yemyeşil ormanları ve tarih boyunca pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü önemli bir turizm merkezidir, turizmin adeta başkentidir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, tatillerini ilimizde geçiren yerli ve yabancı misafirlerimize kaliteli hizmetin sunulacağı nitelikli bir tesisi ilimize, Marmaris'imize kazandırılmıştır. Bölgenin dokusuna uygun, vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini fazlasıyla karşılayacak bu tesisi ilimize kazandıran Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan'a, Sayın Milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'e, Ak Parti İl Başkanımız Kadem Mete' ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Marmaris İçmeler Halk Plajının Marmaris'e, Muğla'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Törende açılışı yapılan tesisin mavi bayrağı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Muğla Valisi Orhan Tavlı' ya teslim edildi. Heyet daha sonra Marmaris'in simgesi olan Sığla Ağacı fidanı dikti. Fidan dikiminin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindekiler 400 metre uzunluğunda, 7 dönüm alan üzerine kurulan yapılan halk plajında incelemelerde bulundular.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ücretsiz Marmaris İçmeler Halk Plajı Hizmete Açıldı

Marmaris, İçmeler, Turizm, Muğla, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kültür ve Turizm Bakanlığı Ücretsiz Marmaris İçmeler Halk Plajı Hizmete Açıldı - Son Dakika


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