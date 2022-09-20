Kültür ve Turizm Bakanlığı, Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığı İçin İzmir'i Eledi, Bursa İznik'i Seçti - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığı İçin İzmir'i Eledi, Bursa İznik'i Seçti

20.09.2022 18:55
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığı İçin İzmir'i Eledi, Bursa İznik'i Seçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için İzmir’in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni eleyerek Bursa'nın İznik bölgesini seçti. AKP'li Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı adaylık dosyası UNESCO'ya gönderildi. Bakanlığın kararı İzmir'de büyük hayal kırıklığı yarattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için İzmir'in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni eleyerek Bursa'nın İznik bölgesini seçti. AKP'li Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı adaylık dosyası UNESCO'ya gönderildi. Bakanlığın kararı İzmir'de büyük hayal kırıklığı yarattı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2020 yılında dahil edilen İzmir Tarihi Liman Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için tercih edilmedi. Bakanlığın, 4 yıldır sırada beklediği belirtilen Bursa'nın İznik Bölgesi'ni konu alan dosyayı UNESCO Dünya Mirası 2022 adaylığı için UNESCO'ya 2024 yılı konferansında görüşülüp karara bağlanmak üzere gönderdiği bildirildi.

İZMİR'DE HAYAL KIRIKLIĞI

AKP'li Alinur Aktaş'ın başkanlığını yaptığı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dosyanın tercih edilmesi, 9 Eylül kutlamaları ile Türkiye'de gündem olan İzmir'de büyük hayal kırıklığı yarattı.

İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO adaylığı, aynı zamanda TARKEM Başkanı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in çabaları ile başlatılmıştı. Bu kapsamda 2022 Nisan ayından itibaren İzmir Valiliği, İzmir Kalkınma Ajansı, Konak Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM uzmanlarından alan başkanlığı uzmanları, bilim kurulu üyeleri ile dışarıdan alınan danışmanlar tarafından yoğun çalışma yürütülmüştü.

2023 İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası 2023 adaylığı için çalışmaların Kemeraltı, Kadifekale, Basmane, Bornova Yassıtepe ve Yeşilova Höyükleri ile Bayraklı Smyrna'sında aynı kararlılık ve yoğunlukla devam edeceği bildirildi.

YORUMLAR
500
HAFİF TİCARİ ARAÇ AĞAÇLARA ÇARPTI, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI HAFİF TİCARİ ARAÇ AĞAÇLARA ÇARPTI, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI Hafif ticari araç ağaçlara çarptı, sürücü ağır yaralandı Hafif ticari araç ağaçlara çarptı, sürücü ağır yaralandı
Kaynak: ANKA

Bursa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı, Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığı İçin İzmir'i Eledi, Bursa İznik'i Seçti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:05:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığı İçin İzmir'i Eledi, Bursa İznik'i Seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement