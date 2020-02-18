Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, Özbek meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, Özbek meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaştı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, Özbek meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaştı

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, Taşkent'te Özbek meslektaşlarına, turizm bölgelerini geliştirme semineri verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, Özbek meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaştı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, Taşkent'te Özbek meslektaşlarına, turizm bölgelerini geliştirme semineri verdi.

Uzmanlar, seminerde, ülkede turizm bölgelerinin geliştirilmesi konusunda Türkiye'nin tecrübelerini aktardı.

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Uluğbek Azamov, seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tecrübe ve deneyimlerinin kendileri için örnek teşkil edebileceğini söyledi.

Azamov, Özbek uzmanların geçen sene Türkiye'de staj yaptığını anımsattı.

Komitede danışman olarak görev yapan Sadık Badak da turizmin geliştirilmesi için Özbekistan'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Taner Piri ise Türkiye'nin turizm alanında elde ettiği başarılar hakkında bilgi verdi.

Piri, Türkiye'nin turizm alanında büyük bir tecrübeye sahip olduğunu ve bu tecrübenin temelinde doğru planlama ve projelendirmenin yattığını belirtti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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