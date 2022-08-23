Süleymaniye Camisi'ndeki kırılma, ayrılma ve çatlaklar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Süleymaniye Camisi'nin, minarelerindeki hasar, avlu sütunlarında görülen ayrılma ve çatlaklarla ilgili ölçümlerin yapıldığını, müdahaleyi gerektiren acil bir durum bulunmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten, Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden, Unesco dünya mirası, Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camisi'nin dördüncü minaresindeki birinci şerefe ile avludaki bazı sütunlarda çatlaklar ve kırılmalarla ilgili açıklama yapıldı.

1551-1557 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman adına inşa edilen caminin son restorasyonun, 2009-2013 yılları arasında iki etap halinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Özüne uygun tamamlanan restorasyon sonrasında her miras eserimizde olduğu gibi Süleymaniye'de de periyodik kontroller yapılmakta ve olası problemlere en kısa sürede müdahale edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, 2009-2013 yılları arasında son restorasyon çalışmaları tamamlanan Süleymaniye Camisi'nin, uygulama sürecinde iskele kurularak, minare korkuluklarında çalışmalar yapıldığı, özgün korkulukların sağlamlaştırıldığı, iyi durumda olmayanların ise özgün malzeme ve tekniklerle yenilendiği belirtildi.

2013'te koruma kuruluna gönderilen projeye, Kuruldan "Müdahale edilmeden özgün hali ile korunması kararı" çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Nisan 2022'de, minare şerefe korkuluklarından birinin kırılması sonrasında, tüm korkuluklarda yerinde inceleme yapılarak hasar tespitleri ve malzeme kayıpları belgeleme çalışması yapılmıştır. İncelemede, minarede restorasyon sürecinde iyi durumda olan korkuluklardan sonraki süreçte oluşan küfeki taşında oluşan aşınma ve zayıflama sonrasında bağlantı noktasında bulunan bazı korkuluklarda kopma ve ayrılma tespit edilmiştir. Tüm minarelerde benzer durumla karşılaşmamak adına, şerefe altları ve korkuluklarda hasar tespitleri ve müdahale projeleri hazırlanmış, eksik küfeki korkuluk imalatı yapılmakta ve montajı planlanmaktadır. Diğer korkuluklarda gerekli bakım ve sağlamlaştırma işlemleri devam etmektedir."

Açıklamada, bazı basın organlarında çıkan haberlerde, yapının minarelerindeki hasar durumu, avlu sütunlarının kaide bileziklerindeki ayrılmalara ve sütun başlık mukarnaslarındaki çatlaklara dikkat çekildiği aktarılarak, "Bununla ilgili ölçümler yapılmış, müdahaleyi gerektiren acil bir durum söz konusu değildir. 2013 kurul kararı gereği koruma ve gözetleme devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avluda yer alan 8. nolu granit sütunda, daha önce yapılan çimentolu onarımın, restorasyon sürecinde iyi durumda olduğu kaydedilen açıklamada, bu nedenle, sökülerek özgün malzemeye zarar vermemek için süreç boyunca izlenip olduğu gibi bırakılması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Sonraki süreçte çimentolu malzemenin özgün malzemeden ayrışmasıyla mevcutta bulunan tamir bugün çatlak ve ayrışma olarak gözlenmektedir. Bu süreçte sütunda yer alan çatlağın tekrar izlenmesi yapısal durumu değerlendirilerek tekrar tadilat yapılması planlanmaktadır." ifadesine yer verildi.