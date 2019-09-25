Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığına 140 işçi alınacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığına 140 işçi alınacak

29 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığının koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla "sürekli işçi" kadrolarına 43 ilde 140 personel alımı gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına 140 işçi alınacak, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığının koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla "sürekli işçi" kadrolarına 43 ilde 140 personel alımı gerçekleştirilecek.

İŞKUR, İşçi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:10 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak
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