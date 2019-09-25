Kültür ve Turizm Bakanlığına 140 işçi alınacak
29 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanlığının koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla "sürekli işçi" kadrolarına 43 ilde 140 personel alımı gerçekleştirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığının koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla "sürekli işçi" kadrolarına 43 ilde 140 personel alımı gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:10
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