Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak

15.04.2022 08:39
Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde 149 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde 149 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlu¨ sınav yapılmaksızın 82 temizlik personeli, 64 şoför, 3 bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular, 25 Nisan-9 Mayıs'ta "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek.

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İstihdam, Turizm, Gazete, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika
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