Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart arasında kapatılacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart arasında kapatılacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart arasında kapatılacak

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart arasında kapatılacak, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

Bakanlıktan, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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