Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin kapalı kalma süresi uzatıldı - Son Dakika

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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin kapalı kalma süresi uzatıldı
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı kalma süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı kalma süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Koronavirüs kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla uyumlu olarak daha önce 30 Mart'a kadar Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılması kararının 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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