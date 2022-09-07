29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 10 Eylül'de başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 10 Eylül'de "Aida" operasının sahnelenmesiyle başlayacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 10-25 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak festivale Aspendos Antik Tiyatrosu ev sahipliği yapacak.

Festivalde bu yıl iki opera, bir bale, bir sahne kantatı ile Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin solist sanatçılarının seslendireceği bir konser olmak üzere 5 etkinlik yer alacak.

Festival, Ankara ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından sahnelenecek "Aida" operasıyla başlayacak. Giuseppe Verdi'nin Romalı Komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan opera, 10 Eylül Cumartesi saat 21.00'de sahnelenecek.

Tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath'ın yaptığı operanın, rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini üstlendi.

Orkestra şefi Raoul Gürineis ve koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının eşlik edeceği eserde, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, koreografi Sergei Terechenko ve ışık tasarımı Giovanni Pirandello imzası taşıyor.

"La Traviata" operası sunulacak

Festivalde, 14 Eylül'de İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından "La Traviata" operası sahnelenecek.

Bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait olan operayı, Carlos Vilan sahneye koyuyor.

Orkestra şefi Vladimir Lungu yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solist sanatçılar, Alfredo Germont ve Violetta'nın aşklarını aktaracak.

Dekor tasarımı Kaan Güreşçi, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç ve ışık tasarımı Müfit Özbek imzası taşıyan eserde, koro şefliğini Orhan Öner Özcan ve Mahir Seyrek üstlenecek.

"Don Kişot" bu kez Antalya'da sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 17 Eylül'de Ayşem Sunal Savaşkurt tarafından uyarlanan, koreografisi Marius Petipa ve müzikleri Ludwig Minkus'a ait "Don Quixote" balesini sahneye taşıyacak.

Don Kişot ile yaveri Sancho Panza'nın seyahatlerinden birinde güzel Kitri ile berber sevgilisi Basil'in aşk öykülerine tanıklık etmelerinin konu edildiği esere, orkestra şefi Roberto Gianola yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

"Carmina Burana" adlı sahne kantatı seyirciyle buluşacak

Festival kapsamında, 21 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Carmina Burana" adlı sahne kantatını seslendirilecek.

Alman besteci Carl Orff tarafından oluşturulan eserde, orkestra şefi Hakan Kalkan ve koro şefi Mahir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu solist sanatçıları sanatseverlerin karşısında olacak.

Festival, 25 Eylül'de orkestra şefi Andreas Solinas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarının seslendireceği "Gala Konser" ile kapanış yapacak.

Konserde, soprano Feryal Türkoğlu, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenor Bülent Bezdüz ve bas Tuncay Kurtoğlu, dünyaca ünlü opera bestecilerinin seçkin eserlerinden parçalarla seyirciyle buluşacak.

Festival biletleri www.biletinial.com adresinden ya da Devlet Opera ve Balesi bilet satış noktalarından temin edilebilecek.