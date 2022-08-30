30 Ağustos'un 100. yıl dönümü İstanbul'da konserle kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos'un 100. yıl dönümü İstanbul'da konserle kutlandı

30.08.2022 23:24
30 Ağustos'un 100. yıl dönümü İstanbul'da konserle kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Büyük Zaferin 100. yılı İstanbul Özel Konseri"nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Korosu ve MFÖ grubu İstanbullularla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Büyük Zaferin 100. yılı İstanbul Özel Konseri"nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Korosu ve MFÖ grubu İstanbullularla buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) girişi açık sahnede gerçekleştirilen programda, 30 Ağustos'un 100. yıl dönümüne özel bir repertuvar izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Ücretsiz etkinliğin ilk bölümünde şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İDSO ve İDOB Korosu, Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Bülent Tarcan, Yalçın Tura, Muammer Sun ve Ahmet Cemalettin Çinkılıç'ın eserlerini seslendirdi.

Video mapping ve ışık gösterisi yapıldı

Volkan Severcan'ın anlatıcılığı eşliğinde Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de kazandığı zaferin öyküsünün anlatıldığı konserde, video mapping ve ışık gösterisi de izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Yerli konukların yanı sıra bölgedeki turistlerin de katıldığı programda daha sonra Türk pop müziğinin sevilen grubu MFÖ sahneye çıktı.

Şarkılara müzikseverlerin de eşlik ettiği konserde Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü "Ele Güne Karşı", "Mazeretim Var Asabiyim Ben", "Ah Bu Ben", "Sakın Gelme", "Mecburen" ve "Yalnızlık Ömür Boyu"nun da aralarında bulunduğu şarkılarını söyledi.

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Kaynak: AA

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos'un 100. yıl dönümü İstanbul'da konserle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 30 Ağustos'un 100. yıl dönümü İstanbul'da konserle kutlandı - Son Dakika
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