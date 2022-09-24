Bakan Ersoy, Çanakkale'de İngiliz "HMT Lundy" batığına anı dalışına katıldı - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Çanakkale'de İngiliz "HMT Lundy" batığına anı dalışına katıldı

24.09.2022 12:28
Bakan Ersoy, Çanakkale'de İngiliz "HMT Lundy" batığına anı dalışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki Troya Kültür Yolu Festivali etkinliklerinde, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda anı dalışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki Troya Kültür Yolu Festivali etkinliklerinde, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda anı dalışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile beraberindekiler, tekneyle Anafartalar Limanı'nın Suvla Koyu açıklarında bulunan bölgeye ulaştı.

Ersoy ile beraberindekiler, dalış ekibi liderinin yönlendirmeleriyle 27 metre derinlikteki "HMT Lundy" batığına dalarak, Çanakkale Savaşları'nda İtilaf Devletleri'nin çıkarması esnasında koyda mayın tarama görevini yerine getiren 34 metre uzunluğundaki İngiliz gemisini görme imkanı buldu.

Anı dalışında Anadolu Ajansı ekibince su altında görüntülenen katılımcılar, 16 Ağustos 1915'te "Kalyan" adlı gemiye mühimmat yüklerken Türk topçusunun ateşiyle batırılan HMT Lundy'nin çevresinde dolaştı.

Bakan Ersoy, dalış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de beklentilerinin üzerinde çok güzel bir havayla karşılaştıklarını söyledi.

Troya Kültür Yolu Festivali'nin sonuna yaklaştıklarını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Ayın 16'sında başlayan festival çok yoğun devam etti. Etkinliklere çok büyük katılım oldu, bu da bizi oldukça sevindirdi. Dünkü etkinliğe 35 bine yakın insan Çanakkale'de katılmış. Birçok etkinliğimize 25 bin, 20 bin, 10 bin gibi yüksek katılımlar oldu. Özellikle Çanakkale'de bu festivalin tarihini belirlerken Alan Başkanlığı ile konuşmuştuk. Hem sezonun uzaması için hem de esnafın turizmcinin sezonu uzatarak sezonu 12 aya yayma çalışmalarımız var tüm sektörlerde. Burada özellikle bu tarihi seçmiştik ve sonucunu da olumlu aldık. Gayet de başarılı oldu. Herkes çok mutlu oldu."

"Yurt dışından çok fazla sayıda dalış turisti Çanakkale'ye gelmeye başladı"

Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı geçen Tarihi Alan Başkanlığı ile hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Parkın yoğun ilgi gördüğünü aktaran Ersoy, "Bu yıl da yurt dışından çok fazla sayıda dalış turisti Çanakkale'ye gelmeye başladı. Önümüzdeki sene bu rakamların daha da artacağını ümit ediyoruz." dedi.

Ersoy, su altında görme imkanı buldukları 1904 yapımı HMT Lundy'nin bir trol gemisi olduğunu, Çanakkale Savaşları'nda mayın tarama gemisine dönüştürüldüğünü söyledi.

Batığın formunu koruduğunu dile getiren Ersoy, bir basın mensubunun, dalış yaparken hissettiklerini sorması üzerine şu yanıtı verdi:

"Öncelikle o günleri hatırlıyorsunuz. Çünkü gemi iyi korunmuş. En önemlisi buydu zaten, geminin iyi korunmuş olmasıydı. Tabii bu bir mayın tarama gemisi olduğu için tam bir savaş gemisi değil. Destek gemisi gibi düşünebiliriz. Ama formunu iyi koruduğu için gayet keyifliydi. Çanakkale'de dalmak çok güzel. Artı bu mevsimde suyun daha soğuk olmasını bekliyordum ama soğuk değildi. En azından kıyafetler de etkili olmuştur ama çok keyifliydi. Tüp izin verse daha çok dalınabilinirdi."

Çanakkale'de turizm sezonunun uzatılmasına yönelik çalışmalarının olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Alan Başkanlığımızla farklı çalışmalar da yapıyoruz. Yürüyüş yollarıyla ilgili çalışmalar var. İnşallah burada sportif olarak da sezonu uzatmak istiyoruz. Yani sadece dalış değil. Çok güzel bir doğası var. Alan Başkanlığı tarafından korunuyor. O doğal ortamda yürüyüş, koşu gibi etkinlikler olacak. Yarın da zaten maratonumuz var. 10 kilometrelik, 12 kilometrelik ve 40 kilometrelik maratonlarımız var. İnşallah onlarla da bu yürüyüş ortamının başta Türkiye olmak üzere dünyada tanıtımını yapmak istiyoruz. Çünkü trekking ve bisikletin de çok fazla alıcısı var dünyada. İnsanlar turizm olarak bunu tercih ediyorlar. İnşallah burada doğal sporları ön plana çıkararak Çanakkale'nin sezonunu kültür ve sanatı da etkileyerek uzatacağız."

Ersoy, yarın gerçekleştirilecek 7. Gelibolu Maratonu'na katılacağını sözlerine ekledi.

İsmail Kaşdemir ise su altı parkında 14 ayrı dalış noktasının bulunduğunu anlatarak, Çanakkale'nin hem kültür hem sanat hem turizmin kenti olmaya aday bir şehir olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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