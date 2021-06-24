Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Yunus Emre eserlerinin bestelenmesini teşvik ederek bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bu yılın "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şiirlerinde, insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işleyen ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığa seslenen büyük mutasavvıf Yunus Emre'nin anılması ve layığıyla anlaşılmasına katkıda bulunmak, Yunus Emre'nin asırlar ötesinden bugüne ulaştırdığı değerler ve ilgili kavramların yarışma vesilesiyle yeniden gündeme getirilmesine olanak sağlamak amacıyla "Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Müzik kültürü açısından her tarz, tür ve biçimde yeni ve nitelikli eserler kazandırmanın hedeflendiği yarışmayla, Yunus Emre eserlerinin bestelenmesini teşvik ederek bu alanda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı anlatılan açıklamada, eser kabulünün, 30 Eylül'e kadar yapılacağı yarışmaya ilişkin katılım şartları ve genel bilgilere, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün "www.guzelsanatlar.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.