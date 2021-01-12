Kültür ve Turizm Bakanlığından 451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığından 451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek

12.01.2021 13:09
Kültür ve Turizm Bakanlığından 451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara 2021 yılında toplam 14 milyon 455 bin lira destek verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara 2021 yılında toplam 14 milyon 455 bin lira destek verecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatrolara sağlanan destek miktarı bir önceki sezonla kıyaslandığında yaklaşık 3,5 kat arttı, böylece 2019-2020 sezonunda 6 milyon 100 bin lira olan rakam, dijital tiyatro destekleriyle toplam 21,5 milyona ulaştı.

Özel tiyatroların temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler neticesinde mevzuat değişikliklerini ve tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları yürürlüğe koyan Bakanlık, bu yıl "Dijital Tiyatro" ve "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projeleri kapsamında 451 özel tiyatroya toplam 14 milyon 455 bin lira destek sağlayacak.

Salgın sürecinde özel tiyatrolara verilen destek miktarı bu rakamla birlikte toplam 36 milyon liraya ulaşmış olacak.

Tiyatroların salgın sürecinin olumsuz etkilerinden en asgari düzeyde etkilenmesini sağlayacak projelerle Bakanlık, özel tiyatroların oyunlarını hem fiziksel hem de dijital ortamda sanatseverlerle buluşturacak ve yerli oyun yazarlarının yeni oyunlarını sektöre tanıtacak.

Bakanlığın, özel tiyatroların temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler neticesinde ivedilikle yürürlüğe koyduğu mevzuat değişiklikleri ve tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları sonucunda kasım ve aralık aylarında ilan ettiği ve bu yıl uygulanacak iki projenin başvuruları 5 Ocak'ta tamamladı.

Yerli yazarların yeni oyunları tanıtılacak

"Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projesi ile ocak ayı turneleri için 41 özel tiyatroya toplam 1 milyon 910 bin lira verilecek. "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" ile Devlet Tiyatrolarının sahneleri özel tiyatrolara tahsis edilecek.

Salgın koşullarına uygun olarak özel tiyatrolar oyunlarını DT sahnelerinde art arda iki günde iki kez sahneleyecek.

Bakanlık, bu proje kapsamında özel tiyatroların yapacakları turne için gerekli maddi desteği de sağlayacak. Özel tiyatrolar bilet satışı gibi konularda herhangi bir endişe yaşamayacak.

Dijital Tiyatro kapsamında Sesli Oyun ve Dijital Oyun projeleri yürütülecek

Bakanlık Dijital Tiyatro projesi kapsamında Sesli Oyun ve Dijital Oyun için destek verecek.

Buna göre "Dijital Tiyatro/ Sesli Oyun" için 155 özel tiyatroya toplam 3 milyon 875 bin lira verecek olan Bakanlık, " Dijital Tiyatro/Dijital Oyun" için ise 255 özel tiyatroya toplam 8 milyon 670 bin lira destek sağlayacak.

Dijital Tiyatro ve Sesli Oyun Projesi ile yerli yazarların daha önce hiç sahnelenmemiş oyunları özel tiyatrolarca seslendirilecek ve oyunların ses kayıtları Bakanlık tarafından dijital ortamda paylaşılacak.

Salon sahiplerinin de dahil olduğu, tiyatronun tüm bileşenlerini kapsayan Sesli Oyun ile Bakanlık, yapımcı özel tiyatrolara, seslendirme yapan oyunculara ve yazarlara destek olacak ve yerli yazarların oyunlarına ulaşmak isteyenler için de önemli bir bilgi kaynağı oluşturacak.

Projenin ikinci ayağı olan "Dijital Oyun" ile özel tiyatrolar sahneleyecekleri bir oyunun video kaydını yayınlanmak üzere Bakanlığa teslim edecek ve bu oyunlar sanatseverlerle dijital ortamda buluşturulacak.

Proje kapsamında oyun kayıtları için belirlenecek Devlet Tiyatroları sahnelerinin kullanılması mümkün olacağı gibi özel sahnelerde çekim yapılması halinde sağlanacak ek destekle salon sahiplerine de önemli bir katkı sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek

oyunlar, Tiyatro, Turizm, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kültür ve Turizm Bakanlığından 451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek - Son Dakika Magazin


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