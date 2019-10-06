Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığından "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı"
Son Dakika Güncel Haber

Kültür ve Turizm Bakanlığından "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı"

45 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırmak, eğitim modelleri, kurumlararası iş birliği, materyal seçimi ile aile destek programları ve düzenlenecek etkinlikleri ele almak üzere Karabük'te "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırmak, eğitim modelleri, kurumlararası iş birliği, materyal seçimi ile aile destek programları ve düzenlenecek etkinlikleri ele almak üzere Karabük'te "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle 7-8 Ekim'de düzenlenecek çalıştayda, bebeklerin erken yaşta kitapla tanışması ve ilerleyen yaşlarda aktif kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlayacak öneriler masaya yatırılacak.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın katılımıyla Safranbolu Hilton Garden Inn Otel'de açılışı yapılacak çalıştaya, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneciler ve konunun uzmanları katılacak.

Türkiye'deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırmak için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, bebek ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeyi, çekirdekten yetişen kütüphane bilinci oluşturmayı hedefliyor.

Bebek kütüphanelerinde, halk kütüphanelerinin koleksiyonundaki, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar, dokunmatik kitaplar gibi materyaller bulunuyor.

Çocuk gelişimini destekleyici etkinliklerin de düzenlendiği miniklere özel bu mekanlarda sunulan okul öncesi ve okul çağına yönelik faaliyetler ile çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlanıyor.

Türkiye, Karabük, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de sadece Nurdağı'nda yetiştirilen moringa, 300'den fazla hastalığa iyi geliyor
Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan yatırım için Türkiye'yi seçen Volkswagen'e skandal çağrı Dünyada bir ilk! Nuran, tam 21 yıldır Amerikalı bir çocuğun akciğeri ile nefes alıyor 5 Alman vatandaşı terör suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:08:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığından "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]