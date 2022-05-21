46 belgesel film projesine 3 milyon 957 bin lira destek - Son Dakika
Üye Girişi

46 belgesel film projesine 3 milyon 957 bin lira destek

21.05.2022 10:12
46 belgesel film projesine 3 milyon 957 bin lira destek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca sinema sektörüne 46 belgesel film projesi için 3 milyon 957 bin lira destek sağlandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca sinema sektörüne 46 belgesel film projesi için 3 milyon 957 bin lira destek sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın üçüncü destekleme kurulunda; belgesel film yapım türündeki 218 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi, 46 projenin desteklenmesine karar verildi. Belgesel dünyasının duayen isimlerinin yanı sıra genç belgesel sinemacıların da desteklendiği kurulda sektöre 3 milyon 957 bin lira destek sağlandı. Bu destekle birlikte 2022 yılı içinde bakanlık tarafından sektöre aktarılan toplam destek miktarı 32 milyon liranın üzerine çıktı.

Bakanlık tarafından bu yılın ilk destekleme kurulunda senaryo, kısa film ve animasyon film türlerindeki 65 projeye 1 milyon 814 bin lira, ikinci destekleme kurulunda ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, çekim sonrası ve ortak yapım türlerindeki 23 projeye 26 milyon 450 bin lira destek verilmişti.

'İlk uzun metrajlı kurgu film yapım', 'uzun metrajlı sinema film yapım', 'ortak yapım', 'çekim sonrası ve dağıtım tanıtım' türündeki başvurular, 27 Haziran'a kadar kabul edilecek. Başvuruların değerlendirmesi ise eylül ayında, yılın son Sinema Destekleme Kurulu'nda yapılacak.


YORUMLAR
500
Tmsf, Naksan Plastik ve Royal Halı'yı 120 Milyon 500 Bin Lira Muhammen Bedelle Satışa Çıkardı Tmsf, Naksan Plastik ve Royal Halı'yı 120 Milyon 500 Bin Lira Muhammen Bedelle Satışa Çıkardı Konya Şeker, üreticilere 149 milyon 268 bin lira mayıs avansı ödeyecek Konya Şeker, üreticilere 149 milyon 268 bin lira mayıs avansı ödeyecek
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 46 belgesel film projesine 3 milyon 957 bin lira destek - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:40 Haziran'a 10 gün var: Çaykara ve Bayburt'a kar yağdı
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
10:38 Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
10:16 Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu
10:07 Rusya Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor! Sivillerin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 11:58:48. #1.12#
SON DAKİKA: 46 belgesel film projesine 3 milyon 957 bin lira destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement