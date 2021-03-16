Kültür ve Turizm Bakanlığından Çanakkale şehitleri anısına "hatıra künye" oluşturma daveti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığından Çanakkale şehitleri anısına "hatıra künye" oluşturma daveti

16.03.2021 21:49
Kültür ve Turizm Bakanlığından Çanakkale şehitleri anısına

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında yapılan tören ve kutlamalar için bu yıl "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlendiği belirtildi.

Etkinlikler kapsamında, "Çanakkale Dijital Savaş Künyesini Doldur; Sen de Tarihin Parçası Ol" uygulamasının düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

" Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına yılın temasına ilişkin iletişim planlaması çerçevesinde 'Çanakkale Dijital Savaş Künyesi' uygulaması hazırlanmıştır.

Dönemin savaş bilgileri ile günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılması ile ortaya çıkan dijital künye görseli doldurulup paylaşılmak üzere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" web sitesi üzerinden kullanıma sunulmuştur. Bir künyede olan ad, soyad, kan grubu ve şehir bilgilerinin bir uygulama aracılığı ile doldurulması sonucunda sistem tarafından otomatik hazırlanan künye görseli, ekrana paylaşma seçenekleri ile gelerek günümüz dijital etkileşim diline uygun bir içerik oluşturma imkanı sağlamış olacaktır. Kampanya çerçevesinde herkesi Çanakkale Dijital Savaş Künyesini doldurup bu tarihin bir parçası olmaya davet ediyoruz."

İlk paylaşım Bakan Ersoy'dan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "İstiklaldenİstikbaleÇanakkale" etiketini ve "Çanakkale şehitlerimiz anısına oluşturduğum hatıra künyemi onurla ve gururla taşıyacağım." ifadesini, web sitesi üzerinden oluşturduğu hatıra künye ile birlikte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Turizm, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığından Çanakkale şehitleri anısına 'hatıra künye' oluşturma daveti - Son Dakika


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