Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığından "Dipsiz Göl" açıklaması
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Dipsiz Göl' açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığından "Dipsiz Göl" açıklaması

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırmaların olduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırmaların olduğunu açıkladı.


Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında 15.11.2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır" denildi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:41 Kaynak: İHA
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