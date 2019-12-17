Kültür ve Turizm Bakanlığından KKTC turizmine tanıtım filmleriyle destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığından KKTC turizmine tanıtım filmleriyle destek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığından KKTC turizmine tanıtım filmleriyle destek

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizmine destek vermek üzere, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Tanıtma Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle tanıtım filmleri hazırlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizmine destek vermek üzere, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Tanıtma Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle tanıtım filmleri hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un, TİKA'nın yurt dışındaki 62'nci temsilciliğinin açılışını, dün gerçekleştirdiği KKTC temasları kapsamında, Lefkoşa'da yaptığı hatırlatıldı.

Tören sonrasında, TİKA'nın katkılarıyla hazırlanan KKTC turizm tanıtım filmlerinin izleyiciyle ilk kez buluşturulduğu belirtilen açıklamada, "KKTC Turizm Tanıtım Programı'nda izlettirilen filmler, KKTC turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamak üzere Tanıtma Genel Müdürlüğümüzün iş birliği ile hazırlandı." ifadesine yer verildi.

KKTC tanıtım filmlerinin, TİKA'nın ülkedeki ilk projesi olma özelliği taşıdığı vurgulandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından KKTC turizmine tanıtım filmleriyle destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:53 Kaynak: AA
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