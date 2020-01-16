Kültür ve Turizm Bakanlığından Merve Kaçmış intiharına soruşturma - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Müzesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış intiharına soruşturma başlattı.



Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gaziantep Müzesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış'ın 13/01/2020 tarihinde Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin, Sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır. Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA