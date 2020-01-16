Kültür ve Turizm Bakanlığından Merve Kaçmış intiharına soruşturma - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığından Merve Kaçmış intiharına soruşturma

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Müzesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış intiharına soruşturma başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Merve Kaçmış intiharına soruşturma, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Müzesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış intiharına soruşturma başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gaziantep Müzesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış'ın 13/01/2020 tarihinde Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin, Sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır. Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Diyarbakır, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:50 Kaynak: İHA
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