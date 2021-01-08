Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan destek programı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan 24 bin 522 müzik sektörü çalışanına 3 ay boyunca her ay net 1000 lira tutarında destek sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Yunus Emre Enstitüsü, müzik sektöründe faaliyet gösteren 6 büyük sivil toplum kuruluşu ve 3 müzik meslek birliğinin iş birliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanları için başlatılan destek programının son aşamasına gelindi.

Başvuruları 16-25 Aralık 2020 tarihlerinde alınan destek programına 29 bin 679 başvuru yapıldı.

İlgili sivil toplum kuruluşları ve meslek birliklerince yapılan incelemeler sonucunda toplam 24 bin 522 başvuru sahibine destek verilmesi kararlaştırıldı.

Bu çerçevede başvurusu onaylanan bu 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca her ay net 1000 lira tutarında destek sağlanacak.

Açıklamada, "Söz konusu programda başvuruların hızlı bir biçimde alınması, tasnif edilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini üstlenen Yunus Emre Enstitüsüne ve projede bizimle iş birliği yapan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve meslek birliklerine teşekkür ediyoruz." ifadesine de yer verildi.

"30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine ulaşacak ödemelerin ilk dilimi bu ay"

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Çok kısa bir zamanda sonuçlandırdığımız bu destek programının yanı sıra yine Bakanlığımız kaynaklarından karşılanmak üzere; Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) kendi üyelerine çağrıda bulunarak ayrı ayrı destek programları geliştirmiştir.

MESAM'ın programına 2 bin 559, MSG'nin programına 3 bin 28 ve MÜYORBİR'in programına da 635 olmak üzere toplam 6 bin 222 üye katılım göstermiştir. Toplam 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine ulaşacak destek ödemelerinin ilk dilimi, ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır. Destek programlarına gösterilen yoğun ilgiden duyduğumuz memnuniyeti belirterek müzik sektörüne hayırlı olmasını dileriz."