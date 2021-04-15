"Kültür ve Turizm Bakanlığından Ramazan Etkinlikleri" - Son Dakika

"Kültür ve Turizm Bakanlığından Ramazan Etkinlikleri"

15.04.2021 11:54

Türkiye'nin sanat kurumları ramazan ayı boyunca birbirinden seçkin eserleri sanatseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, küresel salgın sürecinde düzenleyeceği ramazan etkinliklerini koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl televizyonlardan evlere ulaştıracak.

Bizim Yunus'tan Meraklısı için Öyle Bir Hikâye'ye, senfoniyle harmanlanmış Neşet Ertaş Türküleri'nden Yıldızlarla Buluşma'ya, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'nin ilham verdiği İlk Nefes Bir Dokunuş; Göbeklitepe'den Dahi Çocuk Mozart'ta pek çok eser bu yıl ramazan ayını renklendirecek sanatsal etkinlikler olacak.

Dünyaca ünlü orkestra şefi Gürer Aykal ise uzun bir aradan sonra ilk defa CSO sahnesinde dinleyiciyle buluşacak.

Türkiye'nin harika çocuğu unvanına sahip olan, dünyanın en ünlü piyano sanatçılarından İdil Biret de etkinliklerin bir diğer sevilen ismi olacak.

İlk Etkinlik "Bizim Yunus"

Devlet Tiyatrolarının sezon oyunlarından Sönmez Atasoy'un "Bizim Yunus" adlı eseri ramazan ayının ilk etkinliği olarak sanatseverlerle buluşacak.

Restorasyonu 2020 yılının sonunda tamamlanarak açılışı yapılan Ankara Resim ve Heykel Müzesinin Türkocağı Sahnesi'nde seyircisiz olarak perde açacak tek kişilik oyunu, tiyatroseverler 17 Nisan'da TRT 2 ekranlarından izleyebilecek.

"Dahi Çocuk Mozart"ın İlk Konseri

Bakanlığın ramazan etkinlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Dahi Çocuk Mozart" konseriyle devam edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin ilk kez sahneleyeceği "Dahi Çocuk Mozart" Kadıköy Süreyya Operası'ndan yayınlanacak. Konser TRT 2'de dinlenebilecek.

Senfoni Eşliğinde Neşat Ertaş Türküleri

Neşat Ertaş'ın unutulmaz türkülerini senfoniyle harmanlayan Mersin Devlet Opera ve Balesinin "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri" de Şef Serdar Yalçın'ın yönetiminde 24 Nisan'da canlı yayınla TRT Müzik ekranlarında olacak.

Yunus Emre Oratoryosu'ndan Seçkiler

Yunus Emre'nin 700'üncü, müzik tarihimizin en önemli bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun'un da 30'uncu ölüm yıl dönümünde bestecinin baş yapıtı Yunus Emre Oratoryosu içinden seçkiler 30 Nisan'da TRT Müzik'te canlı yayınlanacak.

Saygun'un öğrencilerinden ünlü piyanist Gülsin Onay ile Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu "Yunus'tan Anadolu'ya" adlı eser dinleyicilerini televizyon ekranlarından Yunus'un derin inanç yolculuğuna çıkaracak.

Tiyatroseverlere "Meraklısı için Öyle Bir Hikâye"

Ankara Devlet Tiyatrosunun Resim ve Heykel Müzesinin Türkocağı Sahnesi'nde seyircisiz olarak sahneleneceği "Meraklısı için Öyle Bir Hikâye" adlı oyun da 1 Mayıs'ta TRT 2 ekranlarından tiyatroseverlere ulaşacak.

Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerinden yola çıkarak Savaş Dinçel tarafından oyunlaştırılan eser Sait Faik'in yaşam öyküsünü ve dünyaya bakışını anlatıyor.

Tarihin Sıfır Noktasına Müzikal Bir Yolculuk

Antik dans ve şarkıların büyülü atmosferinden başlayarak insanlık tarihinin yeniden yazıldığı Göbeklitepe'ye ulaşan müzikal bir yolculuk olan "İlk Nefes Bir Dokunuş; Göbeklitepe" adlı eser de 2 Mayıs'da dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'den ilham alan besteci Kemal Günüç'ün arp, ney ve seyirci için yazdığı konçertoyu Cem'i Can Deliorman yönetecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) seyircisiz düzenlenecek müzikal dinletide neyi Murat Salim Tokaç, arpı da Çağatay Akyol icra edecek. Müzikseverler dinletiye NTV'den ulaşılabilecek.

Devlet Opera ve Baleden Muhteşem Bir Gala Konseri

Türkiye'nin en önemli opera sanatçılarına Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasının eşlik edeceği "Gala Konseri" ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda seyircisiz olarak düzenlenecek. Konser 8 Mayıs'ta TRT 2'de yayınlanacak.

Gürer Aykal CSO Sahnesinde

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yıllarca müzik direktörlüğünü yapan duayen orkestra şefi Gürer Aykal da uzun bir aradan sonra ilk defa CSO sahnesinde dinleyiciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda seyircisiz gerçekleştirilecek "Yıldızlarla Buluşma" konserinde, bu yıl yaşamını yitiren Muammer Sun'un "Demet" adlı eseri ile Ferit Tüzün'ün "Söyleşi" eserine yer verilecek.

Müzik dünyasının en büyük piyano virtüözlerinden biri olarak kabul edilen, Türkiye'nin harika çocuğu unvanına sahip İdil Biret de konserin sonunda Mozart'ın 23 numaralı piyano konçertosu ile dinleyicilere müzikal bir şölen sunacak.

"Yıldızlarla Buluşma" adlı konser 9 Mayıs'ta NTV ekranlarında olacak.

Yeni CSO Açılış Konseri İlk Kez Televizyon Ekranlarında

Yapımı 2020 yılında tamamlanarak görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşturulan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasının unutulmaz açılış konseri ise ilk defa 12 Mayıs'ta ekranlarda olacak.

Dünyanın en büyük opera yıldızlarından Angela Gheorghiu ile sayısız uluslararası ödül sahibi piyanist Güher-Süher Pekinel kardeşlerin seyirciyle buluştuğu konser "CSO Bayram Özel Yayını" olarak NTV ekranlarında yayınlanacak.

Göbeklitepe, Türkiye, Turizm, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Kültür ve Turizm Bakanlığından Ramazan Etkinlikleri' - Son Dakika


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