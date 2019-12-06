Son Dakika › Güncel › Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." - ANKARA
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması