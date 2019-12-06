Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." - ANKARA

Real Madrid, La Liga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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