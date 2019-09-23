Kültür ve Turizm Bakanlığından seyahat firması "Thomas Cook" açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iflas eden İngiliz seyahat firması Thomas Cook'un faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi"nin en kısa sürede hayata geçirileceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bugün itibarıyla iflas eden seyahat ve hava yolu şirketi Thomas Cook aracılığıyla Türkiye'de konaklayan misafirlere ilişkin Twitter'dan açıklama yapıldı.

İngiltere operasyonlarını bugün itibarıyla durdurma kararı alan Thomas Cook'un, Almanya, Rusya ve Kuzey ülkelerinde faaliyetlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla Thomas Cook İngiltere'nin ülkemizde 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunmaktadır. 22 Eylül 2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri, ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafirleri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan 'Kredi Destek Paketi' en kısa sürede hayata geçirilecektir."

150 bini aşkın İngiliz vatandaşı ülkelerine taşınacak

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre ise Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi. Böylece 178 yıllık Thomas Cook, şirketi kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinden sonuç alınamadı. Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada 20 bin kişi işini kaybetmiş oldu.

Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı.