Bakanlıktan sinema sektörüne 26 milyon lira destek - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 23 uzun metrajlı sinema filmi projesi için sinema sektörüne 26 milyon 450 bin lira destek sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2022 yılının ikinci destekleme kurulunda 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Çekim Sonrası', 'Dağıtım ve Tanıtım' ile 'Ortak Yapım' türündeki 129 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi. Bakanlıkça 11 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 17 milyon 200 bin lira, 9 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 8 milyon 250 bin lira, 2 'Çekim Sonrası' projesine 500 bin lira ve 1 'Ortak Yapım' projesine 500 bin lira destek sağlandı.