Kültür ve Turizm Bakanlığından TRT 2'de etkinlik atağı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs ile mücadele kapsamında, TRT 2'de kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştireceklerini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 24 Mart'tan itibaren TRT 2 kanalında "Sanat Heyecanı Evimizde" etkinliklerini başlatacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin devlet ve millet olarak koronavirüs ile mücadeleyi hassasiyetle ve tüm imkanlarını seferber ederek, sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak aldığımız tedbirler dahilinde, kültür-sanat etkinlerimizi erteledik. Bu süreçte TRT ile güçlerimizi birleştirerek, sizleri sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. 24 Mart tarihinden itibaren TRT 2 ekranlarında, 'Sanat Heyecanı Evimizde' etkinliklerini başlatıyoruz. 6 hafta boyunca her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri, canlı olarak TRT 2 ekranlarından evlerinize perde açacak. Cumartesi akşamları ise dışarı çıkmadan Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operalarımızı izleyebileceksiniz."

Ersoy, bu etkinlikler çerçevesinde çocukları da unutmadıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Onlar için 'Tembel Memiş', 'Kuzu Maydanozun Maceraları' ve 'Turta Girmemiş Orman' tiyatro oyunlarını bu etkinliğimize dahil ettik. TRT ile iş birliğimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Birbirinden önemli müzelerimizi de TRT 2 ile evlerinize taşıyacağımız çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Ersoy, bu çalışmaların, içinden geçilen istisnai süreçte yaşanılan zaruri sınırlandırmaların etkisini hafifletmede de önemli faydasının olacağını vurguladı.

Özverili çalışmalarından ötürü sanatçılara, mesai arkadaşlarına ve TRT yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür eden Ersoy, "En kısa zamanda tüm kültür, sanat mekanlarımızda yeniden sizleri ağırlamak temennisi ile" ifadesini kullandı.