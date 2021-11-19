Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul Rami Kışlası'nı ihya ederek bebek-çocuk-genç, akademik ve ihtisas bölümleri bulunan, açık-kapalı sosyal etkinlik alanlarının yer aldığı, 38 bin metrekarelik alanıyla İstanbul'un en büyük kütüphanesini, 2022 yılında kentin kültür yaşantısına kazandıracağız." dedi.

Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, bakanlığa bağlı 208 müze ve 142 ören yeri ile hizmet verdiklerini, 2021'de 6 müzenin açıldığını, 9 müzenin yapımının ve 2 ören yerinin çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren özel müze sayısının 2020'de 291 iken 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 316'ya ulaştığını bildiren Ersoy, özel müzeler içerisinden uluslararası ödül kazananların isimlerini paylaştı.

Geçen yıl 25 bin 641 yeni eserin daha müzelere kazandırılarak müzelerdeki toplam eser sayısının 3 milyon 278 bin 114'e yükseldiğini aktaran Ersoy, 2019 yılında ücreti 70 liradan 60 liraya düşürülerek sabitlenen Müzekart'lardan 12 milyonunun, müze ve ören yeri ziyaretçisiyle buluştuğunu dile getirdi.

"Çanakkale Savaşı batıkları dalış turizmine kazandırılacak"

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 106 yıl önce batan savaş gemilerinin, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı temasıyla 2 Ekim'de turizme açıldığını anımsatan Ersoy, "Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı özelliğini taşıyacak. Parkta, 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık gemiye dalış yapmak mümkün hale gelecek. Bölgenin, su altındaki batıklarla dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kapadokya'daki tarihi ve kültürel alanın korunması ve dünya turizmindeki gelir payının artırılmasına ilişkin çalışmalara hız verildiğini aktaran Ersoy, 2021 yılında restorasyonuna başlanan St. Nikola, St. Theogeles, St. Stefanos, St. Yuhannis Prodromos kiliseleriyle Keşlik Manastırı'nın 2023 yılında turizme kazandırılacağını aktardı.

Bakan Ersoy, "Kapadokya'daki tarihi ve kültürel dokuya zarar veren kaçak yapıların yıkım faaliyetleri devam etmekte olup Alan Başkanlığının kurulmasından bugüne kadar, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 125 adet kaçak yapı yıkılmıştır." dedi.

"İnsan merkezli Yaşayan Kütüphaneler kuruyoruz"

Bakan Ersoy, 6 yıl içerisinde, deprem testini geçemeyen ve can güvenliği riski taşıyan 11 kütüphane binasının yıkılarak yeniden yapıldığını, 11 yeni kütüphane binasının inşaatının sürdüğünü, ihale süreçleri başlatılan 15 yeni kütüphane binasının da Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak hizmete alınacağını anlattı.

Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi Projesiyle de 161 mevcut kütüphanenin bakım-onarım çalışmalarının tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Ersoy, ayrıca 32 yerel yönetime kütüphane yapımı için destek verildiğini bildirdi.

Ersoy, "Bakanlık olarak öncelikle büyükşehirlerimizde olmak üzere koleksiyonlarındaki kaynakların zenginliği, uzman personeli, hizmetlere adapte edilmiş güncel teknolojisi ile toplumun her türlü bilgi ve kültürel ihtiyacını karşılama gücüne sahip hayatın içinde, insan merkezli 'Yaşayan Kütüphaneler' kurmaktayız. Bu perspektifle, İstanbul Rami Kışlası'nı ihya ederek bebek-çocuk-genç, akademik ve ihtisas bölümleri bulunan, açık-kapalı sosyal etkinlik alanlarının yer aldığı, 38 bin metrekarelik alanıyla İstanbul'un en büyük kütüphanesini, 2022 yılında kentin kültür yaşantısına kazandıracağız." diye konuştu.

Türkiye'de kanunla kurulan ilk ve tek kütüphane olan Milli Kütüphanenin bina güçlendirme projesinin ihalesinin yapıldığını, 2022 yılı içerisinde de uygulama ihalesine çıkılacağını bildiren Ersoy, "2022 yılında halk kütüphanelerinde maker, matematik, kimya ve akıllı tarım atölyesi olarak 45 yeni atölye açılmasını planlıyoruz." dedi.

"Son üç yılda özel tiyatrolara toplam 80 milyon 967 bin lira destek sağlandı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak "2021 Yaz Konserleri" projesi kapsamında yaklaşık 130 konser verildiğini belirten Ersoy, salgın sürecinde mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzisyen, eser sahibi ve müzik emekçilerine destek olmak amacıyla "Müzik Susmasın" destek programı kapsamında yaklaşık 40 bin müzisyen ve sektör emekçisine toplam 280 milyon lira destek sağlandığını kaydetti.

Bakanlıkça özel tiyatrolara verilen desteklere ilişkin bilgileri de paylaşan Ersoy, son üç yılda özel tiyatrolara toplam 80 milyon 967 bin lira destek sağlandığını, ayrıca sahne açamayan özel tiyatroları desteklemek amacıyla 1 Aralık 2020-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Devlet Tiyatroları bünyesinde 19 ilde 24 sahnenin 504 özel tiyatroya ücretsiz olarak tahsis edildiğini bildirdi.

"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni uluslararası boyuta taşıyacağız"

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivaliyle Atatürk Kültür Merkezi, Galata Kulesi, Atlas Sineması, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ile Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve mimari değer ile Galataport, Emek Sineması, Garibaldi Sahnesi gibi önemli kültür-turizm yatırımlarının vitrine çıktığını dile getirdi.

Festival kapsamında 381 etkinliğin gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, "Bu kapsamda 42 sergi, 87 konser, 98 film gösterimi, 27 tiyatro oyunu, 91 atölye çalışması, 24 söyleşi, 12 opera ve bale temsili, 15 belgesel ve 12 imza günü düzenlenmiştir. 1400 festival çalışanı ve 2 bin 183 sanatçı ile hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat projesinde 7 milyon 853 bin 248 ziyaretçiyi ağırlamış bulunmaktayız. Bu festivali ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki defa düzenleyerek uluslararası boyuta da taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Türk dünyasının sinemadaki varlığını "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" ile beyaz perdeye taşıdıklarını belirten Ersoy, büyük ilgi gören festivalin ikincisini, "2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti" Bursa'da gerçekleştireceklerini söyledi.

Yerli film gösterimleri ve film projeleriyle kültürel ve sanatsal etkinliklere toplam 70 milyon 200 bin lira destek sağladıklarını dile getiren Ersoy, sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 oranındaki Eğlence Vergisi'ni 31 Mayıs 2022'ye kadar sıfıra indirdiklerini anımsattı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bütçemiz, bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 7 milyar 109 milyon 129 bin Türk Lirası olarak öngörülmektedir. Bu bütçemizin 5 milyar 268 milyon 110 bin Türk Lirası cari bütçe, 1 milyar 841 milyon 19 bin Türk Lirası ise yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür. Bakanlık olarak kültürü, devamlılığı ve tanıtılması açısından turizmin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Güçlü ve saygın kimliğiyle eşsiz kültür mirasımızın sürdürülebilir korunmasını sağlayan, turizm alanında da ülkemizi kararlıkla üst sıralara taşıyan Bakanlığımız, 2022 yılı bütçesini hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak en etkin ve verimli şekilde kullanacak, ülkemiz ve milletimiz için en üst fayda ve kazanca dönüştürmek için her zamanki gibi azami gayreti sarf ederek hedeflerine ulaşacaktır."

RTÜK

Bakan Ersoy'un ardından sunum yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de 33 ulusal ve uluslararası seç-izle yayın platformunun lisanslama çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

1 Ocak-31 Ekim arasında Üst Kurul'a toplam 36 bin 420 vatandaş bildiriminin geldiğini belirten Şahin, "En fazla bildirime konu olan program türü dizi filmler ( yüzde 31,1) olmuştur. Bunu sırasıyla yüzde 16,7 oranıyla reality showlar ve yüzde 7,3 oranıyla yorum programları takip etmektedir." bilgisini paylaştı.

Şahin, RTÜK için öngörülen 2022 yılı bütçesinin 271 milyon 781 bin lira olduğunu bildirdi.

(Bitti)